Gasp, rehin alma, pompalı tüfekle silahlı saldırı... Osmaniye'de suç makineleri yakalandı
Osmaniye'de önce gasbettikleri taksi ile taksiciyi rehin alan şüpheliler, bir eve pompalı tüfekle ateş açtu. Şüpheliler, operasyonla yakalanıp tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da bir eve pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerinin B.D. ve Y.Ş. olduğu, bir taksiyi petrol istasyonunda gasbettikleri, şoförü rehin aldıkları ve ardından eve silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi.
Olay yerinden yine gasbettikleri taksiyle kaçan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adliyeye sevk edilen B.D. ve Y.Ş., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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