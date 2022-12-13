Gasp şüphelisini bıçaklayan sanık için 18 yıl hapis istemi

Savcı, Bursa'da kendisini gasp etmek isteyen kişiyi bıçaklayan üniversite öğrencisi hakkında 18 yıla kadar haapis cezası talep etti.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Enes K. (22), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Erkan Aysu'nun ailesi ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Önceki savunmalarını tekrarlayan sanık Enes K, öldürme kastının olmadığını söyledi.

Mütalaasını veren savcı, sanığın maktulü birden fazla kez hayati yerlerinden bıçakladığı gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu. Savcı, haksız tahrik indirimi uygulanarak müebbet hapis yerine sanığın 18 yıla kadar hapsini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa mütalaaya ilişkin savunma yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Yahşibey Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Enes K. kendisini gasbetmek isteyen Erkan Aysu'yu (31) bıçaklamıştı. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aysu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası kaçan Enes K. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

