Gaspçı kadın öğretmen çıktı

İstanbul Bağcılar'da 34 yaşındaki kreş öğretmeni gasp suçlamasıyla tutuklandı.

Olay önceki gün Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir gaspçı, evine girdiği 71 yaşındaki Gülcemal Ç'yi eşarpla boğmaya çalışıp kolundaki altınları aldı. Gaspçı ardından evi ateşe verip kaçtı.

Yaşlı kadın, kendine gelip kızı ve oğlunu arayarak durumu anlattı. Annelerini hastaneye kaldıran çocukları, hemen polisi aradı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişinin, aynı apartmanda oturan 34 yaşındaki Gözde A. adlı kreş öğretmeni kadın olduğunu belirledi.

Kadın gözaltına alındı. Altınlar ise arka bahçede gömülü olarak bulundu.



Adliyeye sevk edilen Gözde A. tutuklandı. Hastanedeki Gülcemal Ç.'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

"DAMADI İLE ADIMI ÇIKARMIŞLAR"

Öte yandan şüpheli öğretmen Gözde A.’nın nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Gözde A, "Yapmadığım bir şeyle ilgili ne diyebilirim. Mağdurla daha önce küçük bir husumetimiz olmuştur. Damadı ile adımı çıkarmışlar. Bundan dolayı benden ve ailemden özür dilediler. Bu olay bu şekilde kapandı. Olay günü evimde annem, babam, kardeşim ve yeğenim ile birlikteydim. Biz ikinci katta oturuyoruz. Mağdurun bulunduğu daire ise dördüncü kattadır. Bir takım psikolojik problemlerim nedeniyle psikoloğa gittiğim doğrudur. İlaç kullanıyorum ancak ağır bir rahatsızlığım yok. Mağdurun neden benim adımı vermiş olduğunu anlamış değilim. Serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.