Gaspçıyı öldüren üniversiteli Enes'e tahliye

Bursa'da kendisini gasp etmeye çalışan şüpheliyi bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi tahliye edildi.



Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı.

İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi.

"SENİ BURADA ÖLDÜRÜRÜM, KİMSE BULAMAZ"

Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu’yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.



20 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI



Enes Kör, olayı anlattığı ağabeyi ile birlikte bıçakladığı Erkan Aysu'nun bulunduğu yere gitti. Ağabeyi 112'yi arayarak durumu bildirirken, Enes Kör işe gitti.

'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti.

Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör, çıkarıldığı mahkemece ‘cinayet’ suçlamasıyla tutuklandı.

Enes Kör

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAK TAŞIYORUM"



Kör, verdiği ifadesinde, "Uyuşturucu ve alkol kullanmıyorum, sigara dahi içmiyorum. Bazı günler okul ve iş yerinden geç çıkıyorum. Olası, sataşmalara karşı kendimi korumak için yanımda bıçak bulunduruyordum" dedi.

"KENDİNİ SAVUNMASA OĞLUM ÖLECEKTİ"

Anne Zakire Çobanoğlu da yaşadıkları mahallenin güvenli olmaması nedeniyle oğlunun bıçak taşıdığını söyledi. Çobanoğlu, "Kendini korumak için bıçağı kullanmış. Ama kendini savunmasa benim oğlum ölecekti. Onun da ölmesini istemezdim. Onun da ailesi var, keşke ailesinin canı yanmasaydı. Oradan geçen bir kadın da olabilirdi, ben de olabilirdim” diye konuştu.

37 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ



Aile, avukatı aracılığıyla Enes Kör’ün tutukluğuna itiraz etti. Dosyayı inceleyen 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi.