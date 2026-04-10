Gaspçıyı sosyal medya paylaşımı ele verdi

Tepebaşı ilçesinde saldırıya uğrayarak çantası gasp edilen vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, şüphelinin N.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.



Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada şüpheli N.A., gittiği bir camiye ilişkin sosyal medya üzerinden ‘yer bildirimi’ paylaşımı yaptı.



Bunu gören polis ekipleri, N.A.’yı cami çıkışında yakalayıp gözaltına aldı. Çanta sahibine teslim edilirken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.