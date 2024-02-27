Gassan Mesud Eyüp El Ensari karakteriyle Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde (Gassan Mesud kimdir?)

Gassan Mesud, 20 Eylül 1958 tarihinde dünyaya geldi. Evli ve bir erkek, bir de kız çocuk babası olan Mesud, Suriye'de birçok film çevirmiştir. Diplomasiyyoun adlı oyun kendisine aittir. 2005 yılında çekilen Cennetin Krallığı isimli filmde Müslüman orduların kumandanı Selahaddin Eyyubi olarak rol alması onun oyunculuk kariyeri için kilometre taşlarından biri olmuştur.

2006 yılında Türk yapımı Kurtlar Vadisi Irak isimli filmde, 2007 yılında da Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu isimli Amerikan yapımlı filmde rol almıştır. Çalışmalarını halen "Damascus Music and Drama School" ve "High İnstitution of Theatrical Arts" adlı platformlarda sürdürmektedir. Gassan Mesud, çok konuşulan kelebek filminde de oynadı. Ayrıca Hz. Ömer dizisinde ise Ebu Bekir rolünü oynamıştır.



2024 yılında yayımlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Ebu Eyyûb el-Ensarî rolünü canlandırıldı.