Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları hangileri? (Gayrettepe-Havalimanı metro güzergahı)

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 17:17
İstanbul'un yeni metro hatlarından birisi olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları netlik kazandı.
GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI
Gayrettepe
Kağıthane
Hasdal
Kemerburgaz
Göktürk
İhsaniye
İstanbul Havalimanı 2
İstanbul Havalimanı 1
İstanbul Havalimanı 3
İstanbul Havalimanı metro hattının ulaşım süreleri ile ilgili bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "Hattımız, Gayrettepe İstasyonu'nda Yenikapı-Hacıosman hattına, İstanbul Havalimanı İstasyonu’nda da yapım hazırlıkları devam eden Yüksek Hızlı Tren hattına ve yapımı devam eden Marmaray Küçükçekmece Halkalı Başakşehir Arnavutköy İstanbul Havalimanı hattı ile de bütünleşik olacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre, hattın 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılacağının hedeflendiğini de belirtti.