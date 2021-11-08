Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları hangileri? (Gayrettepe-Havalimanı metro güzergahı)

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı. Toplamda dokuz istasyondan oluştuğu belirtilen metro hattının güzergahı vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları hangileri?

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 11:10 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 17:17

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları hangileri? (Gayrettepe-Havalimanı metro güzergahı)

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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında test sürüşleri başladı

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattında test sürüşleri başlıyor

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattında test sürüşleri başlıyor

'un yeni metro hatlarından birisi olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları netlik kazandı.

GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI

Gayrettepe

Kağıthane

Hasdal

Kemerburgaz

Göktürk
İhsaniye

İstanbul Havalimanı 2

İstanbul Havalimanı 1

İstanbul Havalimanı 3

İstanbul Havalimanı metro hattının ulaşım süreleri ile ilgili bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, "Hattımız, Gayrettepe İstasyonu'nda Yenikapı-Hacıosman hattına, İstanbul Havalimanı İstasyonu’nda da yapım hazırlıkları devam eden Yüksek Hızlı Tren hattına ve yapımı devam eden Marmaray Küçükçekmece Halkalı Başakşehir Arnavutköy İstanbul Havalimanı hattı ile de bütünleşik olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, sistem güvenlik testlerinin sonuçlarına göre, hattın 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılacağının hedeflendiğini de belirtti.

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