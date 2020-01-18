Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir. Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulan 9 istasyondan oluşan bu metro hattı İstanbul'daki diğer ulaşım ağlarıyla da bağlantılı olacak.

Ülkemizin en hızlı araçları bu hatta faaliyet gösterecek. Havalimanı-Gayrettepe arası ulaşım 35 dakikada sağlanacak.

Hedefimiz Gayrettepe bölümünü 2021 ağustosunda hizmete almaktır. Rayları Türk mühendis ve işçileri döşüyor.

Bay Kemal birgün de kalk bir teşekkür et, bunların zihniyetinde bu yok hem hizmet yok hem teşekkür etmezler.

Bizim için hizmette rekabet siyasi rekabetten önde gelir.



İstanbul'un projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür.



(100 bin Sosyal Konut Projesi) Müracaatlar ne oldu biliyor musunuz? 1 milyonu aştı."

Ücretsiz süt vereceklerdi nerede kaldı bu süt. Su fiyatları düşecekti ne oldu? Dua edelim de yağmurlarımız bitmesin.

Bir Kanal İstanbul tartışması yaşanıyor. Bugün de bir toplantı yapmışlar. Bizim açımızdan tartışılacak bir konu yok. Hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı projelerin önünün kesilmesine izin vermeyeceğiz."