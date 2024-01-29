Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart yaklaştıkça maskeler düşüyor

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın son halkası olan Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.



Hattın tamamlanmasıyla birlikte, Taksim’den İstanbul Havalimanı’na ulaşım 41 dakikaya düştü. Hattı kullanan yolcular, Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı’na 30 dakikada, Göktürk’ten Mahmutbey’e 38 dakikada, Tekstilkent’ten İstanbul Havalimanı’na 45 dakikada, Taksim’den Göktürk’e 26 dakikada, 4. Levent’ten İstanbul Havalimanı’na 35 dakikada ulaşabilecek. Yeni hatta günlük 600 bin yolcu taşınacak.

"31 MART AKŞAMI GÖRECEĞİZ..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hattın açılış töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında 31 Mart seçimlerine ilişkin mesajlar verdi.



“Siyasette parolamız kesintisiz hizmet vermektir. Millete karşı kibirli, nobran davrananlar, siyasette kaybetmeye mahkumdur.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mart akşamı inşallah bunları da hep beraber göreceğiz. Türk siyasi tarihine şöyle bir göz attığınızda bunun sayısız örneğine şahit olursunuz. Milletin yetki emaneti teslim ettiği ancak bunun hakkını veremeyen nice bakan, başbakan, belediye başkanının siyaset sahnesinin tozlu raflarında unutulduğunu görürsünüz.” şeklinde konuştu.

"İSTANBUL DAHA KÖTÜYE GİTMEDİYSE SEBEBİ ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAMIZ"

İktidarları döneminde hiçbir vatandaşı, siyasi tercihine göre ayırmadıklarını anlatan Erdoğan, “Seçimin bittiği gün, sandıktan çıkan iradeye saygı gösterip, hizmetlerimize devam ettik. Bu durum İstanbul için de geçerlidir.” dedi.



Erdoğan, “İstanbul bugün mevcut durumundan çok daha kötüye gitmediyse, bunun en büyük sebebi, bizim elimizi taşın altına koymamızdır.” ifadesini kullandı.

Açılışı takip eden vatandaşlara da seslenen Erdoğan, “Muradınıza ermek istiyorsanız, Murat’a sahip çıkacaksınız. Durmak yok, 61 gün kaldı.” dedi.



Erdoğan konuşmasında CHP’ye de yüklendi. “Bunlar halen açık oy, gizli sayımla milletin iradesinin gasp edildiği tek parti faşizminin özlemiyle yaşıyorlar.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 31 Mart’ta sandıktan çıkacak güçlü iradeyle İstanbul başta olmak üzere her yerde çoğulcu demokrasiden korkan bu kibirli zihniyet hak ettiği dersi alacaktır.” şeklinde konuştu.