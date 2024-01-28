Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılıyor

EN DERİN İSTASYON OLACAK



Hizmete açıklanacak Gayrettepe İstasyonu'nun, 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olacağını bildiren Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik. 32 yürüyen merdiven ve 8 asansör planlandık. Projemiz, vatandaşlarımıza sağladığı hızlı ve konforlu ulaşım imkanının yanı sıra mimari detaylarıyla da İstanbul'umuza ikonik mekanlar kazandırıyor. Bu istasyonun da hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olacak, hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek, aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metroyla bağlanmış olacak." ifadesini kullanmıştı.



"PROJEDE 10 TÜNEL DELME MAKİNASI AYNI ANDI KULLANILDI"



Uraloğlu, hattın, "en"lerin ve "ilk"lerin projesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetmişti:



"İlk olarak, 37,5 kilometreyle tek parça ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel delme makinesi aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen, bu çaptaki makineler arasındaki kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. Tünel delme makinesi ilerlemelerinde, günde 64,5, haftada 333 ve ayda 1233 metreyle kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla Bakanlığımızca desteklenen bir projeyle ASELSAN'la işbirliği içinde TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık."



Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki "Kağıthane-İstanbul Havalimanı" kesiminin açılışını bir yıl önce gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, hatla, geçen yıl günde 112 seferle 8 istasyonda hizmet vererek 5,15 milyon yolcu taşındığına işaret etmişti.