Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılıyor

İstanbul Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yarın açılacağını bildirdi.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Hattın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor." ifadelerini kullandı.
TAKSİM-HAVALİMANI 41 DAKİKA SÜRECEK
Tamamlanan projeyle, seyahat sürelerinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey için 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı için 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı için 41 dakika, Taksim-Göktürk için 26 dakika ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı için ise 35 dakika olacak.
EN DERİN İSTASYON OLACAK
Hizmete açıklanacak Gayrettepe İstasyonu'nun, 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olacağını bildiren Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik. 32 yürüyen merdiven ve 8 asansör planlandık. Projemiz, vatandaşlarımıza sağladığı hızlı ve konforlu ulaşım imkanının yanı sıra mimari detaylarıyla da İstanbul'umuza ikonik mekanlar kazandırıyor. Bu istasyonun da hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız metrobüs ve M2 Yenikapı-Hacıosman metrosuyla entegre olacak, hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek, aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metroyla bağlanmış olacak." ifadesini kullanmıştı.
"PROJEDE 10 TÜNEL DELME MAKİNASI AYNI ANDI KULLANILDI"
Uraloğlu, hattın, "en"lerin ve "ilk"lerin projesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetmişti:
"İlk olarak, 37,5 kilometreyle tek parça ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel delme makinesi aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen, bu çaptaki makineler arasındaki kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. Tünel delme makinesi ilerlemelerinde, günde 64,5, haftada 333 ve ayda 1233 metreyle kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla Bakanlığımızca desteklenen bir projeyle ASELSAN'la işbirliği içinde TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık."
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki "Kağıthane-İstanbul Havalimanı" kesiminin açılışını bir yıl önce gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, hatla, geçen yıl günde 112 seferle 8 istasyonda hizmet vererek 5,15 milyon yolcu taşındığına işaret etmişti.
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