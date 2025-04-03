Gaz depolama tankı yola devrildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, gaz depolama tankı yola devrildi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım aksadı.
Gaz depolamada kullanılan tankı taşıyan B.A. idaresindeki TIR'ın dorsesindeki yük, araç virajı döndüğü sırada Köseköy Kavşağı'nda devrildi.
Park halindeki otomobille cipe çarparak duran yaklaşık 8 metre uzunluğundaki tank, vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgedeki ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
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