Gaz kaçağı can aldı: Hamile kadın ve bebeği öldü

Nevşehir'de 33 yaşındaki 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu.

Olay 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'ta meydana geldi. Şeyma K.'yi defalarca telefonla aramasına rağmen cevap alamayan eşi Celal K. durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İş yerinden izin alarak ekiplerle birlikte evine giden Celal K., arkasında anahtar olması nedeniyle kapıyı açamayınca çilingir çağırdı. Kapının açılmasının ardından eve giren polis ve sağlık ekipleri hareketsiz halde buldukları hamile Şeyma K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Karnındaki bebeği kurtarmak için Şeyma K.'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahaleye rağmen anne karnındaki bebeğin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evde yapılan incelemede kombide doğalgaz kaçağı tespit edilirken, Şeyma K'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.