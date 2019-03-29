Tüp bebek tedavisi için geldikleri Erzurum'da evlerinde değiştirdikleri mutfak tüpünün gaz kaçağı yapıp yapmadığını çakmakla kontrol ettikleri sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan Afgan çift tedavi altına alındı.



Yakutiye ilçesindeki Rabia Ana Mahallesi'nde yaşayan 8 yıllık evli Aamina Kamali Atayee ve Zabiullah Atayee çifti, ülkeleri Afganistan'dan bir süre önce Türkiye'ye tüp bebek tedavisi için geldi.

Erzurum'a yerleşen ve tedavilerine başlayan çift, evlerinde kullandıkları mutfak tüpünü yenisiyle değiştirmek istedi. Zabiullah Atayee, tüpü ocağa taktıktan sonra yanındaki eşi ile çakmakla evdeki gaz kaçağını kontrol ederken patlama oldu.

Patlamada evin mutfak duvarının bir kısmı hasar gördü ve camları kırıldı. Çevredeki binaların de etkilendiği patlamada ağır yaralanan çiftin vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derecede yanıklar oluştu.

Ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine kaldırılan çiftin tedavisi sürüyor. Hastanede Afgan çifte refakat eden vatandaşları Monika Şirzad, yaptığı açıklamada, çiftin mutfaktaki tüpü değiştirirken yaşanan patlamada yaralandığını söyledi.

Zabiullah Atayee'nin tüpü doğru takmadığını anlatan Şirzad, "Atayee tüpü değiştirdikten sonra eve gaz sızmış. Çift gaz kokusunu hissedince kapı ve camları açarak gazı evden çıkarmak istemiş. Bir süre sonra Atayee çakmağı çakıp gazı kontrol ettiğinde tüp patlamış. Çift hem ağır yaralanmış hem de çok feci şekilde yanmış" dedi.



ÇAKMAĞI ÇAKINCA PATLAMA OLDU

Olayın şokunu henüz atlatamayan Zabiullah Atayee de 8 yıldır evli olduklarını ve tüp bebek tedavisi için bir süredir Türkiye'de bulunduklarını söyledi. Atayee, "Alışverişten sonra mutfaktaki tüpü değiştirdim, gaz kokusu olduğunu anladım ve evdeki kapı ile pencereleri açarak gazı tahliye etmek istedim. Bir süre sonra çakmağı çakarak tüpü ve ocağı kontrol etmeye çalıştığım anda patlama oldu." diye konuştu.Atayee, BEAH Yanık Merkezine ve hastane doktorlarına teşekkür ederek, yaşadığı talihsiz olaya çok üzüldüğünü ifade etti. Türkiye'deki doktorlar tüp bebek tedavisinde başarılı olduğu için Erzurum'a geldiklerini belirten Atayee, "Tüp bebek sahibi olmayı çok istedik ancak başımıza böyle üzücü olay geldi. Türkiye Cumhuriyeti devletinden Allah razı olsun, bize sahip çıktılar, Türk milleti çok iyi. İyileştikten sonra bir mani olmazsa tüp bebek hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

BEAH Yanık Merkezi yetkilileri de Afgan çiftin vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derecede yanıklar oluştuğunu ve tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

