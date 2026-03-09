Gaz kaçağını çakmakla kontrol etti, patlamaya neden oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişinin apartmandan gelen gelen gaz kokusunun kaynağını çakmakla kontrol etmesi neredeyse faciaya neden oluyordu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Orhaniye ve Mesudiye mahallelerinde meydana geldi. Orhaniye Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, dairelerinde gaz kokusu hissetti.

Kokunun kaynağını kontrol etmek isteyen bir kişi tuvalette çakmak kullanınca patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle tuvalet giderinden çıkan atıklar etrafa saçıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine acil servis, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin gaz ölçüm cihazlarıyla yaptığı kontrollerde ortamda NSC (yanıcı, parlayıcı ve zehirli gaz) bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine kokunun yayıldığı apartmanlardaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilerek çevrede güvenlik şeritleri çekildi.