Gaz zehirlenmesi can aldı

Çamardı ilçesinin Çukurbağ köyünde sabah saatlerinde Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz'un cansız bedeni işlettikleri bakkal dükkanında bulundu.

Köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GAZ SIZINTISI CAN ALDI

Ekipler, anne ile kızının gaz sızıntısından hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik önlemi alan ekipler, sızıntıyı kesti. Anne-kızın cansız bedenleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.