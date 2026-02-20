Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı
20.02.2026 03:30
Sosyal Medya
Uludağ'ın Ankara'da gözaltına alındığı açıklandı
NTV - Haber Merkezi
Gazeteci Alican Uludağ, hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılık açıklamasında, Uludağ'ın soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı açıklandı.
Alican Uludağ'ın yarın İstanbul'da savcılık tarafından ifadesinin alınacağı kaydedildi.