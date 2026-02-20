Gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Başsavcılık açıklamasında, Uludağ'ın soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı açıklandı.



Alican Uludağ'ın yarın İstanbul'da savcılık tarafından ifadesinin alınacağı kaydedildi.