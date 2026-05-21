Gazeteci Alican Uludağ'a tahliye

Gazeteci Alican Uludağ'ın ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Uludağ, üç ay önce cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Uludağ'ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmayı çok sayıda gazeteci ve avukat takip etti. 20 Şubat'tan bu yana Silivri'deki Marmara 9 No'lu Cezaevinde tutuklu bulunan Uludağ, duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Suç işlemediğini, gazetecilik yaptığını savunan Uludağ, suçlamaya konu olan paylaşımlarının eleştiri olduğunu savundu.

Mahkeme ara karar için savcıdan mütalaasını istedi. Savcı, Uludağ'ın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme, gazeteci Uludağ'ın tahliyesine karar verdi.

23 YIL 5 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Uludağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı yetkisizlik kararı vererek Ankara'ya göndermişti .

İddianamede Uludağ hakkında 3 yıl 8 aydan 23 yıl 5 aya kadar hapis cezası istenmişti.