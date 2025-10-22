Gazeteci Asuman Aranca'ya 10 ay hapis cezası

Gazeteci Asuman Aranca'nın, Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporunu haberleştirdiği gerekçesiyle yargılandığı dava İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Savcı, bilirkişi raporunun içeriğinin açıklanmasıyla basın özgürlüğü sınırlarının aşıldığını iddia ederek Aranca'nın cezalandırılmasını talep etti.

Aranca; savunmasında haberin kamu yararı taşıdığını ayrıca raporun dosyanın taraflarına verildiğini, bu nedenle gizliliği ihlal etmesinin mümkün olmadığını ve haberde masumiyet karinesini ihlal eden bir ifade bulunmadığını ifade etti.

10 AY HAPİS CEZASI ALDI, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme, Asuman Aranca hakkında 10 ay hapis cezası verdi ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Aranca'nın ceza almasına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tepki gösterdi.

