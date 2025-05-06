Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında beraat

İstanbul Adalet Sarayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Ayşenur Arslan, avukatları ve meslektaşları katıldı.

Arslan, mütalaaya karşı savunmasında, "Böyle bir şeyle suçlanmış olmak, 50 yıllık gazetecilik kariyerimde bana fena geliyor. Ben ne demek istediğimi biliyorum, hayatın olağan akışına ters birşey yaptığımı düşünmüyorum. Beraat demiyorum, adalet diyorum." dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, gazeteci Ayşenur Arslan'ın beraatine hükmetti.

