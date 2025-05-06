Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında beraat
Gazeteci Ayşenur Arslan, "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla açılan davada beraat etti.
İstanbul Adalet Sarayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Ayşenur Arslan, avukatları ve meslektaşları katıldı.
Arslan, mütalaaya karşı savunmasında, "Böyle bir şeyle suçlanmış olmak, 50 yıllık gazetecilik kariyerimde bana fena geliyor. Ben ne demek istediğimi biliyorum, hayatın olağan akışına ters birşey yaptığımı düşünmüyorum. Beraat demiyorum, adalet diyorum." dedi.
KARAR AÇIKLANDI
Savunmanın ardından mahkeme heyeti, gazeteci Ayşenur Arslan'ın beraatine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Ankara’da, 1 Ekim 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı terör saldırısında iki terörist öldürüldü.
İki polis memurunun yaralandığı terör saldırısının ardından, 2 Ekim’de sunuculuğunu yaptığı programda yaptığı yorumlar nedeniyle Ayşenur Arslan hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Savcılık, Arslan hakkında 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.
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