Uzun yıllar başta TRT olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışan, 2005-2015 yılları arasında ise CHP Genel Başkanlık İletişim Koordinatörlüğü görevinde bulunan Özilhan, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan Özilhan'ın cenazesi yarın Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.



Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı bildirildi.



KILIÇDAROĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden gazeteci Baki Özilhan'a Allah'tan rahmet diledi.



Kılıçdaroğlu, bir dönem kendisinin de iletişim koordinatörlüğü görevinde bulunan Özilhan'ın vefatı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan gazeteci Baki Özilhan'a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağolsun." ifadesini kullandı.