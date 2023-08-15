Gazeteci Barış Pehlivan cezaevine teslim oldu

"BU ÜLKENİN MECLİSİNDE ÇIKAN YASADAN FAYDALANDIRILMIYORUM"



Gazeteci Barış Pehlivan, "Arkadaşlar ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Şu an Silivri Cezaevine de Türkiye Cumhuriyeti kimliğimle giriyorum. Orada bana Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bir kimlik numarası var. Bunları niye hatırlatmak zorunda kalıyorum? Bu toprakların bir Büyük Millet Meclisi var. Bu toprakların Gazi Meclisi var. Ve bu toprakların o Gazi Meclisi'nde bundan tam bir ay önce 15 Temmuz'da bir yasa çıktı. Ve o yasa 100 binden fazla kişiyi kapsıyordu. İçeride hükümlü olan cinayet hükümlülerini, tecavüz hükümlülerine, uyuşturucu satıcılarına, çocuk tacizcilerini kapsayan bir yasadan bahsediyoruz. O yasanın ikinci fıkrası, bakın maalesef bu kadar hukuk bilmek zorunda kalıyorum. 10. maddenin ikinci fıkrası benim cezaevine girmemi engelliyor. O geçici 10. maddenin ikinci fıkrası benim özgür olmamı emrediyor. Ancak buna rağmen ben gördüğünüz gibi maalesef Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmama rağmen bu ülkenin meclisinde çıkan yasadan faydalandırılmıyorum. Bana haftalardır bir açıklama yapılmasını istiyorum. Neden ben bu ülkenin meclisinden çıkan ve beni de kapsayan yasadan faydalandırılmıyorum. Benim bir cinayet hükümlüsünden bir tecavüz hükümlüsünden bir uyuşturucu satıcısından, bir dolandırıcıdan daha tehlikeli olduğumu mu düşünüyorlar? Ben neden faydalanamıyorum? Ben bunun isyanını ediyorum" dedi.