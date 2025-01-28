Gazeteci Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'e gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Pehlivan hakkında bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması ve bilirkişinin ismini açıklanması iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma başlatılmasının ardından Gazeteci Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek, "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından akşam saatlerinde gözaltına alındılar. Halk TV binasının kapısında gözaltına alınan Selek ve Pehlivan emniyete götürüldü. Ankara'da gözaltına alınan televizyonun Sorumlu Müdürü Serhan Asker ise İstanbul'a getirilecek.

BARIŞ PEHLİVANLI'NA YÖNELİK SUÇLAMA NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltıların ardından açıklama yaptı.



Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen şahıslardan birinin 27/01/2025 tarihindeki Halk TV yayınında kendisiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve kanal sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) “_Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.



İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur_” ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) “Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır"

BARIŞ PEHLİVAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Pahlivan, Selek ve Asker'in gözaltına alınma sürecini, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında bir bilirkişiyi suçlaması başlattı. İmamoğlu, isim vererek bir bilirkişinin kendisiyle ilgili bütün davalara atandığını ve lehine olan raporların aleyhine oluşturulduğunu ileri sürdü. Bu açıklamanın ardından, Pehlivan, adı geçen bilirkişi ile telefon görüşmesi yaptı ve ismini vererek yayınladı.

İmamoğlu hakkında da, bilirkişinin ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği öne sürülerek, "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı.



EKREM İMAMOĞLU BİLİRKİŞİ İÇİN NE DEDİ?



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün basın toplantısında isim verekek bir bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçladı.



Toplantının ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "turpun büyüğü heybede" sözü üzerine seçtiğini belirten İmamoğlu, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, bu sözlerinin ardından, hakında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürdü.



İmamoğlu, olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savundu.



İmamoğlu, "Eğer bir konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiriyorsa, savcıların konuyu bize bağlama arzusu varsa Ekrem İmamoğlu'na, bilin ki maharetli bilirkişi de o dosyaya hemen eklemleniyor." iddiasında bulunan İmamoğlu, "Şak diyorlar, tak diye rapor çıkıyor." suçlamasında bulundu.



Bu açıklama üzerine savcılık harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.



BİLİRKİŞİ : "BENİ KİMSE BAĞLAMAZ"



İmamoğlu'nun suçladığı bilirkişi Halk Tv'nin sorusunu yanıtlarkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bilirkişi sadece CHP davalarına bakmadığının, diğer partilerin de davalarına baktığını belirterek "Beni kimse bağlamaz.Asla seçilmiş kişi değilim" dedi. Dosyaları alırken savcılarla istişare etmediğini belirten bilirkişi, 1970 yılından bu ticari hayatın içinde bulunduğunu, muhasebecilik de yaptığını söylemekle yetindi. Bu görüşmenin bilirkişinin izni olmadan yapıldığı iddia edildi ve savcılık soruşturma başlattı.