Gazeteci Barış Pehlivan'a hapis cezası

Barış Pehlivan 7 Ekim 2022 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde, Kilis Adliyesi'nde görev yapan bir savcıyla ilgili bir yazı kaleme almıştı.

Pehlivan; savcının, devlet memuru olmadan önce trafik kazasına karıştığını ve bir kişiyi silahla yaraladığını yazmıştı.

Barış Pehlivan, yazı yayınlanmadan önce de savcıyı telefonla arayıp, görüşünü aldı. Haber yayımlandıktan sonra savcı şikayetçi oldu.

Kilis Adliyesi'nde yapılan yargılama sonucu Pehlivan, "haberleşmenin gizliliğini ihlal" gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Barış Pehlivan kararı temyize götüreceğini belirtti.