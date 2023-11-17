Gazeteci Barış Pehlivan cezaevinden çıktı

Bir Yargıtay üyesinin şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan tahliye oldu.

Barış Pehlivan, Libya'da şehit düşen bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun kimliğinin ifşa edilmesi davasında 9 yıl hapis cezası almış ve denetimli serbestlikle tahliye olmuştu.



Bir dolandırıcılık haberinde adı geçen Yargıtay üyesi hakimin açtığı hakaret davası nedeniyle, Pehlivan'ın denetimli serbestlik kararı bozulmuş ve Pehlivan cezaevine gönderilmişti.

Davacı hakim 14 Kasım'da şikayetini çekti. Mahkeme de dün hakaret davasının düşürülmesine karar verdi.

3 aydır İstanbul Maltepe Açık Cezaevi'nde olan Barış Pehlivan öğle saatlerinde tahliye oldu.