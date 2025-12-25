Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
25.12.2025 16:38
Son Güncelleme: 25.12.2025 17:03
NTV - Haber Merkezi
Gazeteci Barış Terkoğlu "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alındı.
Barış Terkoğlu, sosyal medyada yayınlanan “Polis uyuşturucu aramaya girdi, içeride savcıyla karşılaştı” iddiası nedeniyle jandarma tarafından gözaltına alındı.
Terkoğlu'na "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltiliyor.
Barış Terkoğlu haberin ardından polisin karşılaştığı savcıyla ilgili tutanak tutulup Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirildiğini de iddia etmişti.
BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?
Barış Terkoğlu, 13 Ekim 1980 İstanbul doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mazun oldu. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisansını tamamladı.