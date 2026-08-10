Gazeteci Burhan Can Terzi gözaltına alındı

Gazeteci Burhan Can Terzi hakkında Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala transferi iddialarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarının ardından soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Terzi, bugün gözaltına alındı.

Terzi'nin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

GALATASARAY YALANLAMIŞTI

Galatasaray, Musiala'nın, sarı-kırmızılılara transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurmuş ve transfer konularıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması; kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır. Bu spekülasyonların sahibi kişi ve mecraların geçen sezon da benzer gerçek dışı iddialarla kamuoyu karşısına çıkmış olmaları dikkat çekicidir. Galatasaray Spor Kulübü, transfer çalışmalarını kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütmektedir. Gerçek dışı haberler ve spekülatif iddialar, kulübümüzün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyecektir. Kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının, yalnızca kulübümüzün resmi açıklamalarını esas almasını, gerçeği yansıtmayan haber ve spekülasyonlara, bunları ısrarla dolaşıma sokan kişi ve mecralara itibar etmemesini önemle rica ederiz."

Galatasaray'ın açıklamasının ardından da Terzi, iddiasının arkasında olduğunu ifade edip "Eş zamanlı olarak farklı kaynaklardan haftaya Musiala’nın kampa katılacağı bilgisi geldi. Benim bunu sabah kalkıp uyduracak ya da gece rüyamda görüp uyduracak halim yok. Galatasaray iyi olacaksa ben 10 kelle vermeye de hazırım." demişti.