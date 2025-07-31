Gazeteci Cem Küçük'ün babası toprağa verildi

Giresun'un Eynesil ilçesi İshaklı köyündeki Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Erdal Küçük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas ile vatandaşlar katıldı.

Küçük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Gazeteci Cem Küçük ve aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.

