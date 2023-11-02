Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Gazeteci Cengiz Erdinç, yaklaşık bir yıl önce yürürlüğe giren dezenformasyon yasası kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Erdinç'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vereceği belirtildi.
Dün de "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu ‘yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Gazete
- Gözaltı