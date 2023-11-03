Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, dün Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alınan Erdinç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.



Erdinç, ifade işleminin ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cengiz Erdinç hakkında savcılık, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol talep etti.

Hangi adli kontrol tedbirinin uygulanacağına sevk edileceği nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği karar verecek.

