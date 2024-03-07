Gazeteci Çetin Emeç'in ölümünün 34'üncü yılı

Genç yaşında başladığı gazetecilikte başarılı kariyeriyle Türk basınında önemli bir iz bırakan gazeteci yazar Çetin Emeç'in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 34 yıl geçti.



İstanbul'da 1935'te doğan Çetin Emeç, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



Meslek hayatına, 1952'de henüz 17 yaşındayken babası Selim Ragıp Emeç'in sahibi olduğu "Son Posta" gazetesinde başlayan Emeç, babasının Demokrat Parti milletvekilliğine seçilmesi ve 1960 darbesinde tutuklanmasının ardından gazetenin başına geçti.



Bazı dergilerde yazı işleri müdürlüğü yapan Emeç, 1972'de Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Genel Yayın Müdürlüğü görevini yürüttüğü Hürriyet gazetesinden ayrılan Emeç, Milliyet gazetesine geçerek 1984-1985 yıllarında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 1986'da tekrar Hürriyet gazetesine dönen Emeç bu kez koordinatör olarak görev aldı.



Son olarak Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyeliği ve gazetenin yazarlığını yapan Emeç'in, eşi Bilge Emeç'le olan evliliğinden Mehveş ve Mehmet isminde iki çocuğu oldu.



OTOMOBİL ÇAPRAZ ATEŞE TUTULDU

Gazeteci Çetin Emeç, 7 Mart 1990'da gazete binasına gitmek üzere Kadıköy Suadiye'deki evinin önünde aracına bindi.



Emeç, o esnada çapraz ateşe tutulan otomobilde vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunlarla 55 yaşında hayatını kaybetti.



Otomobilden çıkarak kaçmaya çalışan Emeç'in şoförü Sinan Ercan da yaklaşık 15 metre ileride saldırganlar tarafından katledildi.



Çetin Emeç'i katleden saldırganlar, olayın ardından kaçtıkları otomobili Bostancı'da terk ederek izlerini kaybettirdi.



Gazetecikte gösterdiği başarılarıyla Türk basınında marka isim haline gelen Emeç'in naaşı, düzenlenen kalabalık bir cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

