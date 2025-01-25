Gazeteci Deniz Arman’a veda

Babası için gözyaşı döken Volga Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti. Çok fazla şey atlattılar, mahkemeler olsun, ölüm tehditleri olsun. Türkiye’nin hiç bilmediği, belki de onlar olmasa açığa çıkmayacak bir çok şeyi açığa çıkardılar. O yüzden o da babasıyla, benim Ülkü dedemle gurur duyardı gazeteci olarak. Ben de onunla gurur duyuyorum. Bana bıraktığı, Beşiktaş sevgisi ve onurlu bir yaşamın nasıl olduğu oldu.” ifadelerini kullandı.



Arman’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.