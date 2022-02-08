Gazeteci Deniz Yücel'e 7 bin lira para cezası

Haberler - NTV Haber - DHA 08.02.2022 - 16:31
Almanya'da yaşayan Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel'in, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı.
Yücel'in avukatları, hakaret kastı olmadığını belirterek beraatını istedi.
Mahkeme Deniz Yücel'i ''kamu görevlisine hakaret'' suçundan 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.
Deniz Yücel, ''terör örütü propagandası yapmak'' suçundan 2017 yılında tutuklanmış, 1 yıl sonra tahliye olunca Almanya'ya gitmişti.
Yücel bu davada gıyabında 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.