Gazeteci Ece Üner'e dava: 2 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı. Üner'in 2 yıla kadar hapsi istendi.

Gazeteci Ece Üner'e dava: 2 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında açıldı.

Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. Üner İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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