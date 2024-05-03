Gazeteci Elif Akkuş tutuklandı

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Elif Akkuş'un "delil karartma" şüphesiyle tutuklanmasına karar verdi. Eski TRT muhabiri Akkuş hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "tehdit", "şantaj" ve "iftira" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Gazeteci Elif Akkuş tutuklandı
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TRT Teftiş Kurulu’nun şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada ifade veren gazeteci Elif Akkuş, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gazeteci Elif Akkuş, daha önce anonim bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların kaynağı olmakla suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ağır sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen eski TRT muhabiri Elif Akkuş, TRT Teftiş Kurulu’nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifade verdi.

Akkuş tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Elif Akkuş’un "delil karartma" şüphesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Avukatı Hüseyin Ersöz, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, üst mahkemeye itiraz edeceklerini söyledi.

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