Gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Akkuş, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydettiği iddiasıyla suçlanıyor.
16 Ekim’de gözaltına alınan Elif Akkuş, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Taburcu olan Akkuş, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne gitti.
Elif Akkuş, "iftira'', ''şantaj'' ve ''kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydettiği" iddiasıyla tutuklandı.
Avukat Hüseyin Ersöz, Elif Akkuş'un tutuklanmasının arka planında, kamu kaynaklarının kötüye kullanıldığına dair haberlerin kaynaklarından biri olduğu iddiasının yattığını söyledi.
Akkuş, 25 yıl boyunca çalıştığı TRT'de işten uzaklaştırılmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- Haber