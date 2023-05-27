Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti (Engin Ardıç kimdir?)

Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç yaşamını yitirdi. 71 yaşındaki Engin Ardıç, bir süredir İstanbul'daki özel hastanede tedavi görüyordu. Ardıç'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti (Engin Ardıç kimdir?)

'de pek çok dergi ve gazetede yazılar kaleme alan Engin Ardıç, 6 aydır hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Bağcılar'da özel bir hastanede ameliyata alınan Ardıç'ın bu sabah hayatını kaybettiği açıklandı.

ENGİN ARDIÇ'IN BİYOGRAFİSİ

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı.

Ardıç, reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star'da yorumculuk yaptı. Engin Ardıç, Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı.

Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

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