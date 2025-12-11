Gazeteci Enver Aysever hakkında tutuklama talebi

Enver Aysever, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur." sözleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Aysever "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Enver Aysever; YouTube hesabında paylaştığı videoda, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun açıklamalarına yönelik eleştirilerin ardından sarf ettiği "Sağcılık suçtur, sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz." sözleri nedeniyle İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Enver Aysever'in avukatı, müvekkilinin düşünce özgürlüğü kapsamında eleştiride bulunduğunu savunmuştu.

ENVER AYSEVER KİMDİR?

Gazeteci ve televizyon sunucusu Enver Aysever, 1971 yılı İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Aysever çeşitli üniversitelerde dersler verdi.

Enver Aysever, bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyeliği de yaptı. Aysever ayrıca kendi adıyla açtığı YouTube kanalında da paylaşımlar yapıyor.