Gazeteci Fatih Altaylı’ya yurt dışına çıkış yasağı

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.



Altaylı’ya suçu ve suçluyu övme ile halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama suçlamaları yöneltildi.



Gazeteci Altaylı bu sabah saatlerinde adliyeye geldi. Altaylı’ya Prof. Dr. Celal Şengör de eşlik etti.

Altaylı’nın savcılıktaki ifadesi yaklaşık 1 saat sürdü.



Savcılık, Ataylı’yı yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edildi.



Hakimlik, Altaylı’nın yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.