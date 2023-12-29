Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Sarallar grubuna ilişkin yargı konulu bir haber yaptıktan sonra gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay tutuklandı.

Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Gerçek Gündem internet sitesi editörü Furkan Karabay, Sarallar grubundan Barış Saral’ın yargılandığı davayı ve bir savcıyla ilgili suçlamaları haberleştirmişti.

Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı - 1 Gazeteci Furkan Karabay

Gizli olmayan duruşmanın tutanaklarını haberleştiren Karabay'a "Terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme" ve "İftira" suçlamaları yöneltildi.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Furkan Karabay tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabay'ın tutuklanmasına "Basın özgürlüğü adına utanç verici" diye tepki gösterdi.

AYM'den Can Atalay için ikinci hak ihlali kararı

AYM'den Can Atalay için ikinci hak ihlali kararı

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...