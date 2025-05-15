Bu sabah gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay tutuklandı.

Furkan Karabay, yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

"Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamaları yöneltilen Karabay çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Furkan Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması ile ilgili yaptığı haberleri nedeniyle 9 Kasım'da tutuklanmış, 18 Kasım'da tahliye edilmişti.