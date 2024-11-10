Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Gazeteci Furkan Karabay, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve kayyum uygulaması ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karabay, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Savcılık sevk yazısında, Karabay’ın “Esenyurt Belediye binasının kapıları 30 polis eşliğinde kırıldı.” şeklindeki paylaşımının, gerçeğe aykırı ve bu haliyle kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu ifade etti.



İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Furkan Karabay, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla tutuklandı.