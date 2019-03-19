Gazeteci Gülden Aydın (60) 1,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
Hürriyet gazetesinde uzun yıllar uzman muhabir olarak görev yapan Gülden Aydın, "Hayatımın önceliği haber" diyen gazetecilerdendi.
Aydın, kadına şiddet, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi, istismar ve Güneydoğu haberleriyle çok sayıda ödül almıştı.
Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi.
Gazeteci Gülden Aydın hayatını kaybetti
NTV HaberTürkiye
Kanser tedavisi gören gazeteci Gülden Aydın, yaşamını yitirdi. 60 yaşında hayata veda eden Aydın, özellikle kadın ve çocuklara şiddet haberleriyle çok sayıda meslek ödülü almıştı.
Gazeteci Gülden Aydın (60) 1,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.