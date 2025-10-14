Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürüldü
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, evine gittiği sırada iki saldırgan tarafından öldüresiye dövülen Gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti.
Yaptığı çevre haberleriyle tanınan Gazeteci Hakan Tosun, İstanbul Esenyurt'ta evine giderken saldırıya uğradı. Ağır şekilde dövülen Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti.
Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun "Kardeşim; vatanı, halkı, toprağı için mücadele eden tertemiz bir insandı. Karıncayı bile incitmeyen, bir tane sabıka kaydı bile olmayan bir vatandaştı, tertemizdi." dedi.
50 yaşındaki Serbest Gazeteci Hakan Tosun, cuma gecesi dövülmüş olarak 112 ekipleri tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde baygın halde bulundu.
Neredeyse yaşamsal bir fonksiyonu bulunmadığı tespit edilen Tosun, hastaneye kaldırıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan Hakan Tosun'un, ailesinin yaptığı kayıp başvurusu sonrasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında olduğu anlaşıldı.
Hakan Tosun'un arkadaşı Aslı Kahraman Eren, "Hakan Tosun, Esenyurt Mehter Caddesi'nde yürürken yanına yaklaşan bir araçtan inen ve birden fazla kişinin saldırısına uğramış ve aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanmıştır." dedi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Saldırının ardından 18 ve 24 yaşındaki iki şüpheli "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.
