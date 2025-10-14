Gazeteci Hakan Tosun dövülerek öldürüldü

Yaptığı çevre haberleriyle tanınan Gazeteci Hakan Tosun, İstanbul Esenyurt'ta evine giderken saldırıya uğradı. Ağır şekilde dövülen Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti.

Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun "Kardeşim; vatanı, halkı, toprağı için mücadele eden tertemiz bir insandı. Karıncayı bile incitmeyen, bir tane sabıka kaydı bile olmayan bir vatandaştı, tertemizdi." dedi.

50 yaşındaki Serbest Gazeteci Hakan Tosun, cuma gecesi dövülmüş olarak 112 ekipleri tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde baygın halde bulundu.

Neredeyse yaşamsal bir fonksiyonu bulunmadığı tespit edilen Tosun, hastaneye kaldırıldı.



Üzerinden kimlik çıkmayan Hakan Tosun'un, ailesinin yaptığı kayıp başvurusu sonrasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında olduğu anlaşıldı.