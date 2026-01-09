Gazeteci Hakan Tosun'un otopsi raporu. Döve döve öldürmüşler!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 10 Ekim 2025 tarihinde evine giderken dövülen ve üç gün süren yaşam mücadelesini kaybeden gazeteci Hakan Tosun'un otopsi raporu tamamlandı.

Darp nedeniyle Tosun'un kafatasında kırıklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Hakan Tosun'un ailesinin avukatı Cemal Yücel, "Bu rapor bize Hakan'ın öldürülme kastıyla darp edilerek öldürüldüğünü ortaya koymaktadır. Vahşi bir saldırı yapıldığı ortaya koyulmaktadır." dedi.

Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu 29 Aralık 2025'te dava dosyasına girdi.

VÜCUDUNDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLMEDİ

Hakan Tosun'un omurgası dahil olmak üzere vücudunun farklı bölgelerinde kırıklar tespit edildi. Tosun'un vücudunda uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Avukat Yücel "Hakan'ın vücudunda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmiştir. Sanıkların kendilerini savundukları şeyler bu raporla yalanlanmıştır." diye konuştu.

Hakan Tosun'un öldürülmesine ilişkin tutuklu bulunan Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'in rutin tutukluluk incelemesi 6 Ocak'ta yapıldı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.