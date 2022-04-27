Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçlamasıyla tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi.



İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.



Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Haskoloğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Haskoloğlu'nun avukatı, mahkemeye başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.



İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Haskoloğlu'nun tahliyesine hükmetti.

