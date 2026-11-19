20 Ekim'de ifadeye çağrılan ve ertesi gün sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında beş yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Arı'nın, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Yunus Emre Vakfı'na ilişkin fon soruşturmasında adı geçen Osman Arıkan Nacar ile ilgili sosyal medya paylaşımını yeniden yayımlaması iddianameye konu olmuştu.

Arı, tutukluluğunun 28'inci gününde Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Arı, Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti; "Bu ülkede gazetecilik yapma hakkımı kullandım." sözleriyle kendisini savundu.

İLK DURUŞMADA BERAAT VE TAHLİYE KARARI

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, İsmail Arı'nın her iki suçlamadan da beraatine hükmetti.

Arı, 28 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi.