Gazeteci İsmail Arı tutuklandı
21.10.2026 19:22
Son Güncelleme: 21.10.2026 19:23
Gazeteci İsmail Arı
Gazeteci İsmail Arı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci İsmail Arı tutuklandı.
Arı, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Savcılığa ifadesinin ardından Arı, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
Arı'nın "kaçma" ve "delil karartma" ihtimalleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasına karar verildi.
75 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI
İsmail Arı, 21 Mart 2026’da, Tokat’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanan Arı, 75 gün Sincan Cezaevi’nde kalmıştı.
5 Haziran 2026’da tahliye edilmişti.