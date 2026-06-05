Gazeteci İsmail Arı'nın tahliyesine karar verildi

Gazeteci İsmail Arı'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Arı'nın tahliyesine karar verildi.

Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.

İsmail Arı, 23 Mart'ta bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alınmış ve daha sonra da tutuklanmıştı.

Arı hakkında düzenlenen iddianamede gazeteci hakkında "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ile "Gizliliğin İhlali" suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

BirGün Gazetesi muhabiri olan Arı mahkemedeki savunmasında tutuklanmasına gerekçe gösterilen haberlerinin ve sosyal medya paylaşımlarının gazetecilik faaliyeti olduğunu söyledi.