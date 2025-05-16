Gazeteci İsmail Saymaz hakkındaki ev hapsi tedbiri kaldırıldı

Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz için "konutu terk etmeme" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Saymaz hakkında Gezi Parkı eylemlerine iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

SAVCILIK TALEP ETTİ



Başsavcılık Saymaz hakkında "ev hapsi" tedbirinin kaldırılmasını, yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.



İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Saymaz hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, imza ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Mart 2025'te gözaltına alınan İsmail Saymaz, 21 Mart'ta "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.