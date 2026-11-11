Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
11.11.2026 08:29
Savcılık, Saymaz'ın 14 yıla kadar hapsini talep ediyor. (Foto: Arşiv)
Fon soruşturmasında "halka yanıltıcı bilgi yaymak" ile suçlanan gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı.
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ilgili iddialar nedeniyle dezenformasyon yaptığı öne sürülüyor.
Mahkeme; Saymaz'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin bir ay sonra kaldırılmasına karar verdi ancak yurt dışı yasağı devam edecek.
İlk duruşma 8 Temmuz 2027'de yapılacak.
14 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık, Saymaz'ın 14 yıla kadar hapsini talep ediyor. Yine fon soruşturması kapsamında gazeteciler Şaban Sevinç, Mustafa Balcı cezaevinde bulunuyor.
Ev hapsi kararı verilen Murat Ağırel de Sarıgül soruşturmasından hapiste.
GAZETECİLERE FON İDDİANAMESİ
Gazeteciler Şaban Sevinç, Mustafa Balcı, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'in fon soruşturmasına ilişkin açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında açılan soruşturma tamamlandı.
Gazeteciler hakkında iddianame düzenlendi.
10 İLE 22 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI İSTENDİ
Sevinç hakkında 22 yıl 5 ay 15 güne, Mustafa Balcı hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istendi. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ise ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Gazeteci Mustafa Balcı'ya ''kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları yöneltilirken, Şaban Sevinç'in ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği öne sürüldü.