Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı

GAZETECİLERE FON İDDİANAMESİ

Gazeteciler Şaban Sevinç, Mustafa Balcı, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'in fon soruşturmasına ilişkin açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında açılan soruşturma tamamlandı.

Gazeteciler hakkında iddianame düzenlendi.

10 İLE 22 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sevinç hakkında 22 yıl 5 ay 15 güne, Mustafa Balcı hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istendi. İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ise ayrı ayrı 14 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Gazeteci Mustafa Balcı'ya ''kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "iftira" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları yöneltilirken, Şaban Sevinç'in ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği öne sürüldü.